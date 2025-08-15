Украинским военным удалось полностью части Покровск в Донецкой области от российских диверсионно-разведывательных групп. Теперь появилась возможность перемещаться по городу.

Сейчас в населенном пункте работают наши защитники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус десантно-штурмовых войск. Там также обнародовали видео, как сегодня выглядит Покровск.

Что происходит в Покровске?

Военные 7 корпуса ДШВ и смежных подразделений зачистили Покровск от групп противника и одиночных россиян. Сейчас в городе работают украинские военные, перемещаются местные жители, хоть и ограниченно по причинам безопасности.

Несмотря на это, согласно обнародованной информации, в город попасть возможно.

Заходили вражеские ДРГ, пытались работать в городе, но Силы Обороны Украины 25 бригада, смежники, выбили всех, уничтожили всех и сейчас в городе нет вражеских ДРГ, все в порядке. Сейчас в городе можно передвигаться, нет нападений, нападений на авто, на пеших,

– говорится в сообщении.

Как сейчас выглядит Покровск: смотрите видео

К слову, ранее представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов рассказывал, что признаков подготовки масштабного прорыва на Покровском направлении осенью пока что нет, даже при условии использования россиянами большего количества бронетехники.