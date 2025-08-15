Українським військовим вдалося повністю частини Покровськ у Донецькій області від російських диверсійно-розвідувальних груп. Тепер з'явилася можливість переміщатися містом.

Зараз у населеному пункті працюють наші захисники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7-й корпус десантно-штурмових військ. Там також оприлюднили відео, як на сьогодні виглядає Покровськ.

Що відбувається у Покровську?

Військові 7 корпусу ДШВ та суміжних підрозділів зачистили Покровськ від груп противника та поодиноких росіян. Наразі у місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі, хоч і обмежено через безпекові причини.

Попри це, згідно з оприлюдненою інформацією, у місто потрапити можливо.

Заходили ворожі ДРГ, намагались працювати в місті, але Сили Оборони України 25 бригада, суміжники, вибили всіх, знищили всіх і зараз в місті нема ворожих ДРГ, все в порядку. Зараз в місті можна пересуватись, немає нападів, нападів на авто, на піших,

– ідеться у повідомленні.

Як зараз виглядає Покровськ: дивіться відео

До слова, раніше речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов розповідав, що ознак підготовки масштабного прориву на Покровському напрямку восени поки що немає, навіть за умови використання росіянами більшої кількості бронетехніки.