Враг использует непогоду для наступления на Гуляйпольском и Покровском направлениях: обзор ISW

Российские войска активизировали наступательные действия на Гуляйпольском, Великомихайловском и Покровском направлениях. В то же время Силы обороны продолжают контратаки, сдерживая противника.

Враг использует ухудшение погоды, в частности туман и дождь для осуществления нападений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Какова ситуация на Гуляйпольском направлении по состоянию на 14 ноября?

Россияне продолжают наступление в районе Гуляйполя и Великомихайловки, используя в свою пользу непогоду и препятствия для украинских дронов. Они продвигаются по трассе Покровское – Гуляйполе, которая является важной для обеспечения украинских сил в городе.

По данным аналитиков, вражеские войска продвинулись в радиусе около девяти километров на северо-восток и восток от Гуляйполя. Генерал Сырский 13 ноября подтвердил, что российские войска уже действуют у Сладкого,, Яблочного и Веселого, что показывает – россияне продолжают довольно быстро продвигаться от Гуляйполя. Также россияне пытаются продвигаться в направлении Даниловки, проводя инфильтрации дальше на север в направлении на автомагистрали. Враг планирует окружить Гуляйполе с северо-востока, В то же время по данным аналитиков, наступление с юга маловероятно, ведь там украинская оборона крепкая.

Известно, что враг устанавливает триколоры в Даниловке. По оценке ISW, враг инфильтрировался, вероятно, через Кирпичное и Егоровку. Россияне также утверждают, что их войска взяли Ровнополье и Даниловку. Украинское командование сообщило, что защитники оставили Ровнополье 11 ноября вечером. Ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает, что за последние две недели россияне вышли на линию Новоалександровка – Алексеевка, закрепились восточнее Егоровки – Даниловки. Также российские войска переправились через реку Янчур возле Успеновки и продвинулись на запад к линии Сладкое – Ровнополье, пройдя около семи километров.

Подразделения 11-й армии Воздушных сил и сил противовоздушной обороны России наносят удары управляемыми авиационными бомбами по украинским силам в Великомихайловке.



Карта боевых действий на Запорожском направлении / ISW



Карта боевых действий в Днепропетровской области / ISW

Что известно о Покровском направлении?

Российские войска пытаются завершить окружение украинских сил в Покровске и Мирнограде, продвигаясь через Родинское, однако там до сих пор продолжаются бои. Из видеоматериалов известно, что враг продвинулся в центре Родинского, а российские источники заявляют и о движении на юге. В то же время они признают, что украинские силы удерживают позиции в этом населенном пункте.

Кремлевские милблогеры заявляют, что их армия контролирует районы Покровска к югу от железной дороги. Однако геолокационные видеозаписи от 12 и 13 ноября свидетельствуют о том, что украинские военные все еще удерживают здание горсовета Покровска и позиции на севере и северо-западе города. Генштаб сообщает, что украинские силы выбили вражеские подразделения на западной окраине Покровска и у северо-запада въезда в город. Также украинцы очистили позиции на севере Покровска, обеспечили логистический путь и продвигаются вдоль Донецкой железной дороги.

В то же время россияне продолжают перекрывать украинскую логистику в этом районе и проводить штурмы. За час враг может использовать до 10 ударных беспилотников "Молния", шесть беспилотников-бомбардировщиков, а также артиллерийский и минометный огонь.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка, вблизи Покровска и Гуляйполя.



Карта боевых действий на Покровском направлении / ISW

