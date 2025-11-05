Не такая, как подают россияне: полковник запаса ВСУ оценил ситуацию в Покровске

Ситуация на Покровском направлении остаётся крайне тяжёлой, но до катастрофы далеко. Главная угроза сейчас – возможное окружение Мирнограда из-за продвижения россиян с юга. Основная задача Сил обороны – локализовать эту угрозу в ближайшие дни.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что для реальной стабилизации нужна масштабная операция по вытеснению россиян за трассу Покровск – Мирноград – Константиновка, что требует как минимум два корпуса и полгода работы.

Удастся ли стабилизировать фронт возле Покровска?

"Ситуация тяжелая, но не катастрофическая или "котельная", как пытаются подать россияне. Ее допустили в течение лета из-за отвлечения внимания на Курское направление и недостаточного внимания к восточному фронту", – объяснил Свитан.

Обратите внимание! Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Российские войска непрерывно пытаются прорвать украинскую оборону, бросая в бой многочисленные штурмовые группы и технику.

Главная проблема – "мирноградский карман": россияне движутся с юга и пытаются вытеснить украинские войска из Покровска и замкнуть окружение в районе Мирнограда.

"Технически есть вариант отойти за пределы железной дороги и трассы на Павлоград, но именно в Мирнограде сейчас развивается серьезная угроза, тогда как ситуация в Покровске несколько проще. Ее можно локализовать", – объяснил эксперт.

Есть ли резервы у командования, чтобы остановить прорыв?

Надо удержать россиян от продвижения с юга на север в районе Покровска и не дать им прорвать наши рубежи между Родинским и Мирноградом. Если россияне выйдут на Покровск, это приведет к окружению Мирнограда.

Возможность отсечь эту угрозу еще есть. Это можно сделать так же как отбили наступление россиян на Доброполье – сжали с флангов, рассекли группировку. Те "добропольские броски" были, по сути, военной авантюрой,

– подчеркнул военный эксперт.

Российские войска пытаются прорваться между Родинским и Мирноградом. В случае успеха это может принести им краткосрочные тактические выгоды, однако одновременно усложнит перспективы любых мирных договоренностей.

"Ситуация должна проясниться в течение 3 – 4 дней. На этом направлении руководство операцией осуществляет Сырский, который считается хорошим тактиком. Поэтому если есть резервы, ситуацию можно локализовать", – подытожил Свитан.

Какова ситуация на Покровском направлении?