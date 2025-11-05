Не така, як подають росіяни: полковник запасу ЗСУ оцінив ситуацію в Покровську
- Ситуація на Покровському напрямку важка, але не катастрофічна, із загрозою оточення Мирнограда через просування росіян з півдня.
- Для стабілізації ситуації потрібна масштабна операція, яка включає витіснення росіян за трасу Покровськ – Мирноград – Костянтинівка, що потребує як мінімум два корпуси і пів року роботи.
Cитуація на Покровському напрямку дуже важка, але не катастрофічна – головна проблема зараз у можливому оточенні Мирнограда через просування росіян з півдня. Ключовим пріоритетом є локалізувати загрозу найближчими днями.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу, що для реальної стабілізації потрібна масштабна операція з витіснення росіян за трасу Покровськ – Мирноград – Костянтинівка, що вимагає як мінімум два корпуси та пів року роботи.
Дивіться також: Росіяни топлять техніку в багнюці та тонуть самі: карти ISW на 5 листопада
Чи вдасться стабілізувати фронт біля Покровська?
"Ситуація важка, але не катастрофічна чи "котельна", як намагаються подати росіяни. Її допустили протягом літа через відволікання уваги на Курський напрямок і недостатню увагу до східного фронту", – пояснив Світан.
Зверніть увагу! Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Російські війська безперервно намагаються прорвати українську оборону, кидаючи у бій численні штурмові групи та техніку.
Головна проблема – "мирноградська кишеня": росіяни рухаються з півдня й намагаються витіснити українські війська з Покровська та замкнути оточення в районі Мирнограда.
"Технічно є варіант відійти за межі залізниці й траси на Павлоград, але саме в Мирнограді зараз розвивається серйозна загроза, тоді як ситуація в Покровську дещо простіша. Її можна локалізувати", – пояснив експерт.
Чи є резерви у командування, щоб зупинити прорив?
Треба утримати росіян від просування з півдня на північ у районі Покровська і не дати їм прорвати наші рубежі між Родинським і Мирноградом. Якщо росіяни вийдуть на Покровськ, це призведе до оточення Мирнограда.
Можливість відсікти цю загрозу ще є. Це можна зробити так само як відбили наступ росіян на Добропілля – здавили з флангів, розсікли угруповання. Ті "добропільські кидки" були, по суті, військовою авантюрою,
– підкреслив військовий експерт.
Російські війська намагаються прорватися між Родинським і Мирноградом. У разі успіху це може принести їм короткострокові тактичні вигоди, однак водночас ускладнить перспективи будь-яких мирних домовленостей.
"Ситуація має прояснитися протягом 3 – 4 днів. На цьому напрямку керівництво операцією здійснює Сирський, який вважається хорошим тактиком. Тому якщо є резерви, ситуацію можна локалізувати", – підсумував Світан.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
- Російські війська стикаються з проблемами через несправні боєприпаси та несприятливу погоду. Попри потужні ворожі атаки, українські захисники змогли просунутися на кількох ділянках фронту.
- Російські окупанти можуть готувати провокацію в Покровську, щоб виставити українських військових у негативному світлі. За словами військового експерта Романа Світана, противник може поширювати сфабриковані відео, аби виправдати перед власним населенням розв’язану війну проти України.
- Військовий аналітик Олександр Мусієнко повідомив, що ситуація в Покровську ускладнюється через спроби російських військ перерізати шлях до Мирнограда. У самому місті тривають запеклі бої – ворог активно застосовує безпілотники, снайперів і підрозділи спецпризначення.