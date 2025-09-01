Россияне сосредоточили значительное количество морской пехоты возле Покровска, – Трегубов
- Российские войска сосредоточили значительные резервы морской пехоты на территории Покровска.
- Виктор Трегубов связывает активность русской армии с подготовкой новейших наступательных операций в регионе.
- Небольшие группы окупантов пытаются прорваться в Покровск с юго-запада, но сталкиваются с сопротивлением украинских сил.
Ситуация на поле боя в Донецкой области остается напряженной. Россияне продолжают подтягивать резервы на Покровское направление. В ВСУ сообщили о скоплении подразделений морской пехоты врага в регионе.
Такое заявление в комментарии "Новостям Донбасса" сделал представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.
Что известно о скоплении врага возле Покровска?
В ОСУВ "Днепр" отметили, что на Покровском направлении российские войска сосредоточили значительные резервы морской пехоты.
По словам Трегубова, это свидетельствует о намерениях оккупантов в ближайшее время активизировать наступательные действия в регионе, используя мобильные и хорошо подготовленные подразделения.
Россияне усиленно планируют привлекать морскую пехоту, имея в запасе определенные резервы,
– отметил Трегубов.
Активизация морпехов может свидетельствовать о подготовке к масштабным операциям в районе Покровска, который остается одним из ключевых направлений боевых действий на Донбассе.
Какова ситуация на Покровском направлении?
- Россияне, используя несколько бронированных машин пытались прорваться к Мирнограду через Новоэкономическое.
- Силы обороны Украины успешно отбили атаку противника, а в Генштабе ВСУ сообщили о поднятии украинского флага в поселке Новоэкономичное.
- По состоянию на 31 августа известно о захвате российскими войсками населенного пункта Русин Яр и продвижение на юго-восток от Софиевки, а также наступление на юго-запад от Котляровки.
- В свою очередь, украинские силы освободили Дачное на Днепропетровщине и продолжают "зачищать" остатки российских подразделений в районе Доброполье, где враг отрезан от основных сил.
- Небольшие группы оккупантов продолжают попытки прорваться в Покровск с разных направлений, особенно с юго-запада.