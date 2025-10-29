ВСУ показали, как россияне планировали окружить Покровскую агломерацию

Вооруженные Силы Украины обнародовали вероятный план россиян по окружению Покровской агломерации. Для атаки оккупанты сосредоточили около 27 тысяч личного состава и почти 500 единиц различной техники. В то же время украинские защитники уже ликвидировали десятки тысяч противников и уничтожили многочисленное количество техники.

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ показал вероятную карту российского плана, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Бои идут круглосуточно: карта фронта на 29 октября

Как оккупанты планировали захватить Покровский район?

Вооруженные Силы Украины, а именно 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ рассказал, что для реализации своего плана россияне привлекли около 11 тысяч человек. Группы, которым удалось тайно проникнуть в город, пытались продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

Всего по информации 7-го корпуса, в районе их ответственности враг сосредоточил 27 тысяч военных, около 100 танков, около 260 боевых бронированных машин и до 160 артиллерийских систем и минометов.



Вероятный план врага по окружению Покровского района / Фото 7 корпус ДШВ

Украинские защитники продолжают оборонительную операцию в Покровской агломерации. За два дня военным удалось ликвидировать 90 российских военных и ранить 42. ВСУ уже уничтожили 1 БТР, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл и сбили и посадили 158 дронов.

Непосредственно в Покровске погибло 18 оккупантов. Сейчас ситуация контролируемая – защитники удерживают позиции и готовятся к возможным атакам врага.

Что известно о ситуации на Покровском направлении?