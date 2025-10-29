ВСУ показали, как россияне планировали окружить Покровскую агломерацию
- ВСУ обнародовали карту вероятного российского плана окружения Покровской агломерации, где оккупанты сосредоточили около 27 тысяч военных и значительное количество техники.
- Украинские защитники ликвидировали 90 российских военных, уничтожили технику и сбили 158 дронов, удерживая позиции в условиях сложной ситуации на Покровском направлении.
Вооруженные Силы Украины обнародовали вероятный план россиян по окружению Покровской агломерации. Для атаки оккупанты сосредоточили около 27 тысяч личного состава и почти 500 единиц различной техники. В то же время украинские защитники уже ликвидировали десятки тысяч противников и уничтожили многочисленное количество техники.
7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ показал вероятную карту российского плана, сообщает 24 Канал.
Как оккупанты планировали захватить Покровский район?
Вооруженные Силы Украины, а именно 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ рассказал, что для реализации своего плана россияне привлекли около 11 тысяч человек. Группы, которым удалось тайно проникнуть в город, пытались продвинуться на северо-запад и север от Покровска.
Всего по информации 7-го корпуса, в районе их ответственности враг сосредоточил 27 тысяч военных, около 100 танков, около 260 боевых бронированных машин и до 160 артиллерийских систем и минометов.
Вероятный план врага по окружению Покровского района / Фото 7 корпус ДШВ
Украинские защитники продолжают оборонительную операцию в Покровской агломерации. За два дня военным удалось ликвидировать 90 российских военных и ранить 42. ВСУ уже уничтожили 1 БТР, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл и сбили и посадили 158 дронов.
Непосредственно в Покровске погибло 18 оккупантов. Сейчас ситуация контролируемая – защитники удерживают позиции и готовятся к возможным атакам врага.
Что известно о ситуации на Покровском направлении?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил один из самых горячих секторов фронта на Покровском направлении. Он отметил важность сохранения жизни военных и дал распоряжение по усилению обороны и борьбы с вражескими БПЛА и артиллерией.
На Покровском направлении ситуация остается сложной – продолжаются уличные бои. Россияне бьют по гражданским и врываются в их дома.
Украинские силы за сутки 28 октября остановили 45 российских штурмов возле населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия.