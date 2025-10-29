ЗСУ показали, як росіяни планували оточити Покровську агломерацію

Збройні Сили України оприлюднили ймовірний план росіян з оточення Покровської агломерації. Для атаки окупанти зосередили близько 27 тисяч особового складу та майже 500 одиниць різної техніки. Водночас українські захисники вже ліквідували десятки тисяч противників та знищили численну кількість техніки.

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ показав ймовірну карту російського плану, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Бої точаться цілодобово: карта фронту на 29 жовтня

Як окупанти планували захопити Покровський район?

Збройні Сили України, а саме 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ розповів, що для реалізації свого плану росіяни залучили близько 11 тисяч осіб. Групи, яким вдалось таємно проникнути в місто, намагались просунутись на північний захід та північ від Покровська.

Загалом за інформацією 7-го корпусу, у районі їхньої відповідальності ворог зосередив 27 тисяч військових, близько 100 танків, близько 260 бойових броньованих машин і до 160 артилерійських систем та мінометів.



Ймовірний план ворога з оточення Покровського району / Фото 7 корпус ДШВ

Українські захисники продовжують оборонну операцію в Покровській агломерації. За два дні військовим вдалось ліквідувати 90 російських військових та поранити 42. ЗСУ вже знищили 1 БТР, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобілі, 1 мотоцикл та збили й посадили 158 дронів.

Безпосередньо у Покровську загинуло 18 окупантів. Наразі ситуація контрольована – захисники утримують позиції та готуються до можливих атак ворога.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?