Украина сможет закупить у Соединенных Штатов оружие. Для этого создана специальная программа помощи, которая является частью гарантий безопасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме.

Как Украина может получить оружие США?

Для Украины создали перечень приоритетных потребностей, согласно которому наша армия может получить пополнение оружия. Новые системы, которые будут полезны на передовой Киев может закупать у Вашингтона. Речь идет о программе PURL, по которой Германия и союзники предоставят 500 миллионов долларов для закупки оружия.

Прежде всего, мы сейчас имеем возможность покупать оружие Соединенных Штатов. Я благодарен за эту возможность, за эту программу, благодарен европейским странам, которые платят за это. У нас есть определенные программы, благодаря которым мы имеем определенные средства и можем это финансировать. Это часть того, что необходимо для того, чтобы защитить нас. И также это будет часть гарантий безопасности,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что Украина хотела бы, чтобы США пополнили наши системы ПВО своими Patriot, которые Европа пока производить не может. Дональд Трамп рассказывал, что эти системы действительно показали свою эффективность, сбивая 99 или даже 100% целей.

Что предусматривает программа PURL?

Средства, предоставленные партнерами, Украина потратит на закупку военной техники и вооружения, в частности на средства противовоздушной обороны.

НАТО будет координировать все поставки в рамках программы PURL. В Альянсе будут делать все возможное, чтобы помощь отвечала запросам украинской армии. Финансировать эту помощь будут страны Европы и Канада.

Так Украина получит ту важную военная техника, которую не производят в ЕС, а также купит вооружение, которое США готовы передать Украине быстрее, чем ЕС или Канада.

В то же время президент Дональд Трамп пообещал, что США, вероятно, присоединятся к предоставлению гарантий безопасности для Украины, хотя основная ответственность за это будет лежать на европейцах.