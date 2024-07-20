В сети распространили фото вероятного убийцы Фарион: в СНБО прокомментировали

19 июля во Львове возле собственного дома застрелили Ирину Фарион. Нападавший скрылся с места преступления. Его еще ищут правоохранители. Тем временем в сети начали распространять фото вероятного убийцы.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО ответили, действительно ли на обнародованном фото – тот самый злоумышленник, убивший языковеда.

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Известна ли личность убийцы Фарион

Так, во второй половине дня 20 июля телеграмм-каналы распространили фотографию 21-летнего юноши, который якобы может быть убийцей экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион.

По данным Центра стратегических коммуникаций, эта информация является недостоверной,

– отметили в ведомстве.

В Нацполиции тоже отреагировали на информацию в сети.

Гражданин, изображенный на распространяемой фотографии, не имеет отношения к совершению этого преступления,

– отметили там.

Фото якобы убийцы Фарион, которое распространили в сети / Фото ЦСК

Напомним, что, по словам соседей Фарион, убийцей общественного деятеля был мужчина 20 – 25 лет. В течение нескольких недель он следил за политиком, сидя на скамейке возле ее дома. Соседей привлекло внимание его странное поведение, а также закрытая одежда, в которой тот всегда приходил на "дежурство", несмотря на адскую жару.

Отметим, что нападение на Фарион произошло около 19:30 на улице Масарика, где проживала эксдепутат. Неизвестный выстрелил в нее из оружия, не имевшего глушителя. Пуля попала в висок. Затем злоумышленник скрылся, а женщину с огнестрельным ранением головы доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Зеленский отреагировал на трагедию. Он сообщил, что исследуются несколько версий убийства Фарион, в том числе ведущая в Россию.

Уже известна дата прощания с общественным деятелем. Парастас за Ириной Фарион, начнется в воскресенье, 21 июля, в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с языковедом можно будет до 22:00 в храме. Чин похорон состоится в понедельник, 22 июля в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.