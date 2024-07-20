Мережею поширили фото імовірного вбивці Фаріон: у ЦСК прокоментували

19 липня у Львові біля власного будинку застрелили Ірину Фаріон. Нападник втік з місця злочину. Його ще шукають правоохоронці. Тим часом в мережі почали поширювати фото ймовірного вбивці.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки відповіли, чи справді на оприлюдненому фото – той самий зловмисник, який вбив мовознавицю.

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Чи відома особа вбивці Фаріон

Так, о другій половині дня 20 липня телеграм-канали розповсюдили фотографію 21-річного жителя Львівщини, який буцімто може бути вбивцею ексдепутатки Верховної Ради Ірини Фаріон.

За даними Центру стратегічних комунікацій, ця інформація є недостовірною,

– зазначили у відомстві.

У Нацполіції теж відреагували на інформацію в мережі.

Громадянин, зображений на поширюваній світлині, не має стосунку до вчинення цього злочину,

– наголосили там.

Фото нібито вбивці Фаріон, яке поширили у мережі / Фото ЦСК

Нагадаємо, що, за словами сусідів Фаріон, вбивцею громадської діячки був чоловік 20 – 25 років. Упродовж кількох тижнів він стежив за політикинею, сидячи на лавці біля її будинку. Сусідів привернула увагу його дивна поведінка, а також закритий одяг, в якому той завжди приходив на "чергування", попри пекельну спеку.

Зазначимо, що напад на Фаріон стався близько 19:30 на вулиці Масарика, де проживала ексдепутатка. Невідомий вистрілив у неї зі зброї, яка не мала глушника. Куля влучила у скроню. Опісля зловмисник втік, а жінку з вогнепальним пораненням голови доставили до лікарні, де вона згодом померла.

Зеленський відреагував на трагедію. Він повідомив, що досліджуються кілька версій вбивства Фаріон, зокрема та, що веде до Росії.

Наразі вже відома дата прощання з громадською діячкою. Парастас за Іриною Фаріон, розпочнеться в неділю, 21 липня о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися із мовознавицею можна буде до 22:00 в храмі. Чин похорону відбудеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.