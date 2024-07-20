Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця поліції Львівської області. Світлана Добровольська додала, що триває спеціальна поліцейська операція, передає 24 Канал.

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Особу чоловіка, який стежив за Фаріон, встановлюють

За словами речниці, станом на сьогодні поліцейські спільно зі співробітниками СБУ проводять відповідні заходи, опитують очевидців, перевіряють інформацію, вивчають відео з камер спостережень. Окрім того, здійснюють заходи для встановлення особи, місця перебування та затримання.

Дійсно, люди розповідають про підозрілого чоловіка, який декілька тижнів перебував біля будинку Ірини Фаріон. Зараз ця інформація перевіряється, правоохоронці встановлюють його особу,

– зазначила Добровольська.

Додало, що розпочато кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Санкція передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Наразі триває спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці вживають всіх заходів для затримання зловмисника, підсумувала речниця поліції.