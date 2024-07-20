У мережі з'явилося відео, на якому донька загиблої професорки плаче на вулиці, де невідомий стріляв в її маму.

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Загибель Фаріон

19 липня увечері біля будинку, в якому проживала Ірина Фаріон, невідомий молодик стріляв у неї. Куля влучила у скроню. Політикиню негайно доправили до лікарні, де зробили операцію. Медики до останнього боролися за життя жінки, втім, врятувати її не вдалося.

Зазначається, що Ірину Фаріон застрелили, поки вона чекала на таксі біля свого будинку. Жінка збиралася до доньки.

Сьогодні, 20 липня, її донька Софія Семчишин прибула на місце, де вбили її маму. Це сталося на вулиці Масарика, 3 у Львові.

Софія Семчишин плачить на вулиці, де стріляли в її маму: дивіться відео

Зверніть увагу! Заупокійне богослужіння за Іриною Фаріон розпочнеться у неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Попрощатися з громадською діячкою можна буде до 22:00 у храмі. У понеділок, 22 липня, о 14:00 у тому ж Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла розпочнеться чин похорону. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22, неподалік могили Володимира Івасюка).

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