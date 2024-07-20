Зокрема, на телеканалі Рада розповіли, що жінка вийшла з під'їзду з валізою, поставила її на сходи, а сама виглядала авто. Таксі за Фаріон приїхало в момент, коли в неї вистрілили.

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Мовознавиця збиралась до доньки

Свідчення сусідів пише декілька видань. За словами друга родини виданню "Українська правда", Фаріон хотіла поїхати з міста на відпочинок, тому що давно не була у відпустці. А в день убивства вона чекала на таксі, щоб поїхати на вечерю до доньки та онуків.

Сусідка Ірини Фаріон Марія Бабюк розповіла Суспільному деталі. Вона також стала свідком втечі нападника після вбивства.

Вона вийшла з хати з валізою, чекала таксі. І тут таке сталося. Чую: бабах! Дивлюсь, а він втік, побіг туди в тунель. За будинок, поза будинок, туди на Варшавську. А вона лежить. Все. Якраз машина приїхала та дзвонить, а тут вона вже лежить. Слухавки не підніме,

– сказала вона.

Варто зазначити, що в той час у мікрорайоні не було світла, тому більшість камер спостереження не працювали. Правоохоронці шукають камери, які могли працювати на акумуляторах.

Також щонайменше троє сусідів Ірини Фаріон розповіли, що цей чоловік з фото в капелюсі сидів біля будинку щодня від 10 ранку тривалий час. Деякі з них навіть намагалися дізнатися хто він та звідки й пропонували йому їжу. Він був спокійним та відповідав, що з Тернополя, однак ім'я своє не називав. Наразі пошуки невідомого досі тривають.