Про це на брифінгу повідомив глава МВС. Ігор Клименко наголосив, підтверджено, що нападник кілька днів точно перебував біля будинку Ірини Фаріон, передає 24 Канал.

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Клименко про вбивство Фаріон

Частина камер не працювала, частина працювала. На ранок будемо знати більш повно, коли відпрацюємо повністю великий район,

– зазначив Клименко.

Додав, що відпрацьовували кілька кілометрів, – квадрат. Міністр наголосив, що працюють усі відповідні служби по всій території Львівської області й далі. Також залучили прикордонників. Клименко наголосив, намагаються робити все можливе, щоб ця особа, яка скоїла злочин, не втекла.

Ще є, звичайно, проблема, що достатньо часто планово відключається світло, тому були проблеми також з визначенням, хто перебуває біля під'їзду, у тому числі робота відеокамер, які були під під'їздом. Для того, щоб на 100% підтвердити чи спростувати цю версію,

– зазначив міністр.

Клименко додав, що наразі правоохоронці перевіряють усю інформацію, працюють зі свідками.

"Звертаємося до всіх, хто може надати слідству додаткову інформацію. Хочу подякувати людям, які цю інформацію приносили та фотографії, відповідно, вже свідчили, тобто були свідками цього злочину, або чули ці постріли, викрики Ірини", – розповів глава МВС.