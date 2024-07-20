Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Посадовець зазначив, що правоохоронці проводять аналіз усіх виступів Ірини Фаріон, передає 24 Канал.

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Не було таких звернень, але ми аналізуємо, Служба безпеки аналізує всі її останні виступи, де виступала, що говорила й так далі, для того, щоб відпрацювати такі версії,

– наголосив Клименко.

Також додав, не можна виключати, що замах на Ірину Фаріон був скоєний з вказівки російських спецслужб. Цю версію також перевірятимуть.

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До речі, частина камер біля будику мовознавиці не працювала. Достатньо часто планово відключалося світло. Водночас Клименко зазначив, підтверджено, що нападник кілька днів точно перебував біля будинку Фаріон.