Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. Чиновник отметил, что правоохранители проводят анализ всех выступлений Ирины Фарион, передает 24 Канал.

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Получала ли Фарион угрозы накануне нападения

Не было таких обращений, но мы анализируем, Служба безопасности анализирует все ее последние выступления, где выступала, что говорила и так далее, для того, чтобы отработать такие версии,

– подчеркнул Клименко.

Также добавил, нельзя исключать, что покушение на Ирину Фарион было совершено по указанию российских спецслужб. Эту версию также будут проверять.

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Кстати, часть камер возле дома языковеда не работала. Достаточно часто планово отключался свет. В то же время Клименко отметил, подтверждено, что нападавший несколько дней точно находился возле дома Фарион.