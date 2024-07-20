Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу у Львові.

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Що відомо про вбивцю Фаріон

У мережі повідомляли, що під будинком Ірини Фаріон близько 2 -3 тижнів постійно сидів молодий чоловік. Сусіди припускають, що саме він може бути причетним до злочину. Журналісти поцікавилися, чи відомо щось про цього молодика поліції.

За словами Ігоря Клименка, станом на 01:00 20 липня про чоловіка, якого бачили сусіди біля будинку, наразі нічого не відомо. Зараз поліція перевіряє усі версії та встановлює, чи причетний цей чоловік до вбивства.

Ми дійсно можемо підтвердити, що ця людина, яку ви бачили у мережі, дійсно протягом кількох днів була в цьому одязі біля будинку Ірини Фаріон,

– наголосив Клименко.

Водночас міністр додав, що через відключення світла зупинялася робота камер відеоспостереження, що також ускладнює пошуки цього молодого чоловіка.

Відтак Клименко наголосив, що правоохоронці наразі перевіряють усю інформацію щодо вбивства. Він закликав усіх, хто може надати слідству додаткову інформацію, звертатися до правоохоронців. Міністр також подякував усім людям, які діляться інформацією, які показували світлини, які були зроблені біля будинку Ірини Фаріон.