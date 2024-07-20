В сети появилось видео, на котором дочь погибшего профессора плачет на улице, где неизвестный стрелял в ее маму.

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Гибель Фарион

19 июля вечером возле дома, в котором проживала Ирина Фарион, неизвестный молодой человек стрелял в нее. Пуля попала в висок. Политика немедленно доставили в больницу, где ей сделали операцию. Медики до последнего боролись за жизнь женщины, однако, спасти ее не удалось.

Отмечается, что Ирину Фарион застрелили, пока она ждала такси возле своего дома. Женщина собиралась к дочери.

Сегодня, 20 июля, ее дочь София Семчишин прибыла на место, где убили ее маму. Это произошло на улице Масарика, 3 во Львове.

София Семчишин плачет на улице, где стреляли в ее маму: смотрите видео

Обратите внимание! Заупокойное богослужение по Ирине Фарион начнется в воскресенье, 21 июля, в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с общественным деятелем можно будет до 22:00 в храме. В понедельник, 22 июля, в 14:00 в том же Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла начнется чин похорон. Похоронят Ирину Фарион на Лычаковском кладбище на центральной аллее (поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка).

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