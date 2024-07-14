Покушение на Дональда Трампа: в каком состоянии находится политик
Источник:CBS News
На предвыборном митинге в Пенсильвании в Дональда Трампа стреляли. Стало известно, в каком состоянии находится кандидат в президенты США.
По сети распространилось видео с митинга Трампа в Батлере. Во время выступления экс-президента США раздались выстрелы. Политик схватился за ухо и упал на землю. После его быстро увели со сцены.
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Как чувствует себя Трамп
По сообщению СМИ, Трампа немедленно доставили в местную больницу. Впрочем, уже вскоре политика выписали. Сам кандидат в президенты в соцсети рассказал, что получил ранение: пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, и он потерял много крови.
В комментарии журналистам сын Трампа сказал, что разговаривал с отцом по телефону, и тот находился в хорошем настроении.
Что известно о стрельбе у Трампа:
- Вечером субботы по восточному американскому времени, когда Дональд Трамп выступал перед сторонниками в городе Батлер, штат Пенсильвания, неизвестный открыл огонь.
- Трамп почти сразу схватился за правое ухо и пригнулся под трибуну. Его закрыли собой сотрудники Секретной службы, которые затем вывели его со сцены.
- Трамп шел с окровавленным лицом, подняв в воздух кулак. Позже он сообщил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха.
- В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.
- Стрелок убит. Предварительно, он несколько раз выстрелил в сторону сцены с возвышенности за пределами места проведения митинга. Нападавший мог находиться на крыше здания, прилегающего к месту проведения митинга, но за пределами охраняемой зоны,.
- В направлении Дональда Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, сообщает New York Post. После инцидента, полиция обнаружила винтовку типа AR.
- "В Америке нет места для такого насилия. Это отвратительно", – сказал президент США Джо Байден. С осуждением нападения и пожеланиями здоровья Трампу выступили также вице-президент Камала Харрис, бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также члены Палаты представителей и сенаторы.
- Ряд иностранных лидеров, в частности премьеры Израиля, Великобритании, Венгрии и Италии, также осудили стрельбу на митинге и выразили соболезнования Трампу и его семье.
- Президент Зеленский прокомментировал покушение Трампа: "Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать".