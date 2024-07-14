Однако в ФБР отметили, что расследуют дело как покушение на убийство. Журналисты написали со ссылкой на правоохранителей, что одного стрелка "предварительно идентифицировали", однако не называют имя или любых его идентификационных данных, пишет 24 Канал.

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Кого называют вероятным стрелком у Трампа

Правоохранительные органы говорят, что могут обнародовать имя подозреваемого в стрельбе в течение следующих нескольких часов,

– заявило BBC.

Впоследствии журналисты NBC News отметили, что Федеральные следователи предварительно установили личность мужчины, который стрелял в Трампа 14 июля в Пенсильвании.

"Ему ориентировочно 20 лет и он из Пенсильвании", – сообщили изданию пять высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов США, проинформированных об этом.

В то же время праворадикальные аккаунты в соцсетях распространяли неподтвержденную информацию, что стрелком, вероятно, был известный антифа-активист Марк Вайолетс. Ведь он незадолго до выступления Трампа опубликовал короткое видео, в котором сказал, что "справедливость наступит скоро".

Однако издатель InformationLiberation написал, что человек, которого ошибочно идентифицировали как "Марк Виолетс", – это итальянский спортивный журналист Марко Виоли. Он не является стрелком, который целился в Трампа.

Американский журналист Коллин Рагг написал, что в начале выступления Дональда Трампа начал стрельбу 20-летний житель района Бетел-Парка штата Пенсильвания.

Томаса Мэтью Крукса идентифицировали как подозреваемого, который стрелял в Дональда Трампа на его митинге.. На месте происшествия обнаружен AR-15. Очевидно, Крукса застрелили в голову после того, как он пытался убить бывшего президента,

– написал журналист.

Вероятный стрелок, которого ликвидировала Секретная служба

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Информацию, что стрелком является Томас Мэтью Крукс, сообщили журналисты New York Post. Источники издания сообщили, что Крукс был на крыше производственного завода более чем в 130 ярдах от сцены.

