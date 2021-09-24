Покушение на Шефира: СМИ пишут о трупе в лесу, но полиция отрицает

СМИ распространили новость, что во время следственных действий в лесу возле места покушения на Сергея Шефира, правоохранители нашли тело человека. В полиции говорят, что на самом деле его нашли в другом месте.

Медиа распространили информацию, что во время прочесывания леса правоохранители раскрыли другое преступление. В лесу якобы нашли тело повешенного мальчика, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки.

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Отмечали, что проводят судебно-медицинскую экспертизу найденного тела. Правоохранители якобы рассматривали такие версии как самоубийство или насильственная смерть.

В полиции говорят о фейке

В полиции 24 каналу рассказали, что новость – фейк. Тело человека нашли в совершенно другом месте, с Шефиром не связанным.

Тему самоубийства действительно проверяют.

Покушение на Шефира: что известно