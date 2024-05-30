В Одессе мужчина перерезал горло жене, ударил ножом ребенка и спрыгнул с 6 этажа

Днем, 30 мая, Одессу всколыхнула ужасная трагедия. Так, в городе полицейские расследуют обстоятельства гибели мужчины и травмирования его жены и ребенка.

Этот инцидент произошел около 11:00 на улице Академика Королева. Правоохранителям об этом сообщила местная жительница.

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Мужчина напал на собственную жену и ребенка

Вечером, 29 мая, 31-летняя женщина вызвала полицию из-за домашнего насилия своего 39-летнего мужа. По ее словам, он якобы начал вести себя агрессивно.

Тогда на вызов прибыли патрульные, которые составили протокол по статье о совершении домашнего насилия и выписали срочное запрещающее предписание.

Согласно документу, мужчина должен был покинуть жилье на трое суток и никоим образом не контактировать с семьей. В присутствии полиции он собрал свои вещи и ушел из дома.

Сегодня возле подъезда дома, в котором семья снимает квартиру, мужчина неожиданно напал на жену и восьмилетнюю дочь, когда они возвращались с прогулки,

– говорится в сообщении правоохранителей.

По данным полиции, нанеся им ножевые ранения, мужчина побежал в подъезд, поднялся на 12 этаж и выпрыгнул с балкона общего пользования. Впоследствии правоохранители нашли возле дома его тело.

Мать и ребенка госпитализировали в больницу. По предварительной информации, женщина получила ранения брюшной полости и грудной клетки, а девочка – спины и шеи.

Продолжается досудебное расследование

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статьям о покушении на умышленное убийство женщины и малолетнего ребенка, а также по статье об умышленном убийстве с отметкой "самоубийство".

Отмечается, что тело погибшего и вещественные доказательства, в частности два ножа, которые были изъяты с места происшествия, полицейские отправят на экспертизу. По состоянию на сейчас продолжается досудебное расследование.

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