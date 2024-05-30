В Одесі чоловік перерізав горло дружині, вдарив ножем дитину та зістрибнув з 6 поверху

Вдень, 30 травня, Одессі сколихнула жахлива трагедія. Так, у місті поліцейські розслудіють обставини загибелі чоловіка та травмування його дружини і дитини.

Цей інцидент стався близько 11:00 на вулиці Академіка Корольова. Правоохоронців про це помідомила місцева жителька.

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Чоловік напав на власну дружину та дитину

Увечері, 29 травня, 31-річна жінка викликала поліцію через домашнє насильство свого 39-річного чоловіка. За її словами, він нібито почав поводити себе агресивно.

Тоді на виклик прибули патрульні, які склали протокол за статтею про вчинення домашнього насильства та виписали терміновий заборонний припис.

Згідно з документом, чоловік повинен був залишити житло на три доби та жодним чином не контактувати з сім'єю. У присутності поліції він зібрав ссвої речі та пішов з дому.

Сьогодні біля під'їзду будинку, в якому родина винаймає квартиру, чоловік несподівано напав на дружиину і восьмирічну доньку, коли вони повертались з прогулянки,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

За даними поліції, завдавши їм ножові поранення, чоловік побіг у під'їд, піднявся на 12 поверх і вистрибнув з балкона загального користування. Згодом правоохоронці знайшли біля будинку його тіло.

Матір та дитину госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, жінка отримала поранення черевної порожнини та грудної клітки, а дівчинка – спини та шиї.

Триває досудове розслідування

Наразі слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтями про замах на умисне вбивство жінки і малолітньої дитини, а також за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Зазначається, що тіло загиблого та речові докази, зокрема два ножі, які були вилучені з місця події, поліцейські відправлять на експертизу. Станом на зараз триває досудове розслідування.

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