Полицейские в Белой Церкви помогли мужчине добраться домой и обнаружили там амфетамин

Патрульные в Белой Церкви решили помочь мужчине, который не ориентировался в местности. У него дома нашли наркотики.

Полицейские обнаружили сухие кусты, похожие на каннабис, измельченное вещество растительного происхождения и пакет с неизвестным веществом. Инцидент произошел на улице Фастовской.

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Что известно об инциденте в Белой Церкви

Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который при появлении служебного автомобиля занервничал и сменил траекторию движения. Правоохранители остановились, чтобы пообщаться с гражданином.

Он не ориентировался в пространстве и во времени, так что инспекторы решили доставить его по адресу проживания. В доме мужчину ждал его товарищ.

Правоохранители на тумбочке заметили 4 пакетика с измельченным зеленым веществом. Впоследствии в квартире нашли также пакет с веществом, извне похожим на амфетамин, весы и кусты каннабиса.



В квартире нашли наркотики / Фото пресс-службы полиции

Мужчина рассказал правоохранителям, что якобы передал каннабис жильцу квартиры, чтобы он отдал его своему товарищу. На место происшествия вызвали следователей.

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