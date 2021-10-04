Полицейский из Чернигова Артур Ерохин умер от 20 ударов в голову
Источник:Национальная полиция
В Чернигове в ночь с 1 на 2 октября молодые люди жестоко избили двух местных полицейских. В результате инцидента один из правоохранителей умер на месте, другого – госпитализировали.
В полиции Черниговщины отметили, что, по предварительной информации, одному из мужчин нанесли более 20 ударов в голову – это и стало причиной смерти.
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Второго правоохранителя злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.
Продолжается расследование, в ходе которого устанавливают все обстоятельства произошедшего,
– подчеркнули в полиции.
Преступникам сообщили о подозрении
Во время расследования правоохранители задержали шестерых молодых людей.
- Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
- Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему – 18.
Кроме этого, полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.Обратите внимание! Прощание с убитым полицейским состоялось 4 октября.
Убийство полицейского: коротко
- В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей убила местного капитана полиции. В то же время преступники сильно ранили другого правоохранителя.
- На момент нападения мужчины были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Сейчас пострадавший полицейский находится в реанимации.
- Конфликт, который перерос в избиение, возник в магазине, из-за того, что правоохранители сделали замечание молодым людям, которые шумно себя вели.