Полицейский из Чернигова Артур Ерохин умер от 20 ударов в голову

4 октября 2021 , 16:12
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Источник:

Национальная полиция

В Чернигове в ночь с 1 на 2 октября молодые люди жестоко избили двух местных полицейских. В результате инцидента один из правоохранителей умер на месте, другого – госпитализировали.

В полиции Черниговщины отметили, что, по предварительной информации, одному из мужчин нанесли более 20 ударов в голову – это и стало причиной смерти.

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Второго правоохранителя злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Продолжается расследование, в ходе которого устанавливают все обстоятельства произошедшего,
– подчеркнули в полиции.

Преступникам сообщили о подозрении

Во время расследования правоохранители задержали шестерых молодых людей.

  • Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
  • Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему – 18.

Кроме этого, полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.

Обратите внимание! Прощание с убитым полицейским состоялось 4 октября.

Убийство полицейского: коротко

  • В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей убила местного капитана полиции. В то же время преступники сильно ранили другого правоохранителя.
  • На момент нападения мужчины были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Сейчас пострадавший полицейский находится в реанимации.
  • Конфликт, который перерос в избиение, возник в магазине, из-за того, что правоохранители сделали замечание молодым людям, которые шумно себя вели.
Автор: Олег Васьків