Полицейский из Чернигова Артур Ерохин умер от 20 ударов в голову

В Чернигове в ночь с 1 на 2 октября молодые люди жестоко избили двух местных полицейских. В результате инцидента один из правоохранителей умер на месте, другого – госпитализировали.

В полиции Черниговщины отметили, что, по предварительной информации, одному из мужчин нанесли более 20 ударов в голову – это и стало причиной смерти.

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Второго правоохранителя злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Продолжается расследование, в ходе которого устанавливают все обстоятельства произошедшего,

– подчеркнули в полиции.

Преступникам сообщили о подозрении

Во время расследования правоохранители задержали шестерых молодых людей.

Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему – 18.

Кроме этого, полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.

Убийство полицейского: коротко