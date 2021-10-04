Поліцейський з Чернігова Артур Єрохін помер від 20 ударів у голову

У Чернігові в ніч з 1 на 2 жовтня молодики жорстоко побили двох місцевих поліцейських. Унаслідок інциденту один із правохоронців помер на місці, іншого – госпіталізували.

У поліції Чернігівщини зазначили, що, за попередньою інформацією, одному з чоловіків завдали понад 20 ударів у голову – це й стало причиною смерті.

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Другого правоохоронця зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Триває розслідування, в ході якого встановлюють усі обставини події,

– наголосили у поліції.

Злочинцям повідомили про підозру

Під час розслідування правоохоронці затримали шістьох молодиків.

Чотирьом із них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, 3 жовтня повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18.

Окрім цього, поліція повідомила про підозру в скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

Убивство поліцейського: коротко

У Чернігові в ніч проти 2 жовтня група молодиків вбила місцевого капітана поліції. Водночас злочинці сильно поранили іншого правоохоронця.

На момент нападу чоловіки були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Наразі постраждалий поліцейський перебуває в реанімації.

Конфлікт, який переріс у побиття, виник у магазині, через те, що правоохоронці зробили зауваження молодикам, які шумно поводилися.