Полицейский погиб во время стрельбы у здания Пентагона, – СМИ

Здание Пентагона перекрывали 3 августа из-за инцидента со стрельбой. СМИ сообщают об одном погибшем полицейском. Представители Пентагона эту информацию не подтверждают, но говорят – огонь по их сотруднику действительно открывали.

Сейчас источники в правоохранительных органах сообщили, что был застрелен офицер. Однако представители Пентагона это не подтверждают.

Ранее Пентагон закрывали на вход и выход: возле него произошла стрельба

Единственное, о чем проинформировали в американском Минобороны, – неизвестный открыл огонь по их сотруднику. Несколько человек получили ранения.

Стрельба произошла на платформе для автобусов

Инцидент произошел на платформе для автобусов Пентагона. Это главный выход для около тысячи сотрудников. Здание заблокировали, таким образом закрыв доступ персонала на улицу. Впоследствии блокировка была снята. Остался закрытым один из коридоров и вход в метро.

Официально информации о раненых и жертвах не предоставили

Отметим, что в Агентстве по вопросам защиты сил Пентагона ранее не комментировали информацию о стрелке и раненых. Однако представитель Агентства сообщил Politico, что нападавшего застрелил полицейский. Отметим, что в это время министр обороны Ллойд Остин был на совещании у президента Джо Байдена в Белом доме.

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Что известно о стрельбе вблизи Пентагона