Поліцейський загинув під час стрілянини біля будівлі Пентагону, – ЗМІ

Будівлю Пентагону перекривали 3 серпня через інцидент зі стріляниною. ЗМІ повідомляють про одного загиблого поліцейського. Представники Пентагону цю інформацію не підтверджують, проте кажуть – вогонь по їхньому співробітнику справді відкривали.

Наразі джерела у правоохоронних органах повідомили, що було застрелено офіцера. Проте представники Пентагону це не підтверджують.

Раніше Пентагон закривали на вхід і вихід: біля нього сталася стрілянина

Єдине, про що проінформували в американському Міноборони, – невідомий відкрив вогонь по їхньому співробітнику. Кілька осіб отримали поранення.

Стрілянина сталась на платформі для автобусів

Інцидент стався на платформі для автобусів Пентагону. Це головний вихід для близько тисячі співробітників. Будівлю заблокували, таким чином закривши доступ персоналу на вулицю. Згодом блокування було знято. Залишились закритим один з коридорів і вхід у метро.

Офіційно інформації про поранених та жертв не надали

Зазначимо, що Агентстві з питань захисту сил Пентагону раніше не коментували інформацію про стрільця та поранених. Проте представник Агентства повідомив Politico, що нападника застрелив поліцейський. Зазначимо, що у цей час міністр оборони Ллойд Остін був на нараді у президента Джо Байдена у Білому домі.

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Що відомо про стрілянину поблизу пентагону