На офіційній сторінці попросили громадськість уникати території Пентагону. Про це мовиться у офіційному повідомленні.

Зауважте У Нью-Йорку за ніч трапилися кілька стрілянин: 3 людини загинули, безліч поранених

Пентагон закритий через дії поліції

Наразі Пентагон закритий через інцидент у транзитному центрі Пентагону. Ми просимо громадськість уникати території,

– мовиться у повідомленні Міністерства оборони США.

Більше інформації пообіцяли надати згодом.

За інформацією ЗМІ, там відбулась стрілянина. Саме тому поліція заблокувала споруду.

Внаслідок стрілянини постраждали люди, – ЗМІ

Також повідомляють, що постраждали кілька людей, у тому числі та офіцер поліції. Усі входи та виходи будівлі заблоковані.

Видання Associated Press повідомило, що:

вхід в будівлю Міністерства оборони США та вихід з нього тимчасово закриті саме через стрільбу поблизу;

було чутно "багаторазові вистріли" на станції метро поблизу Пентагону;

одна людина "лежить на землі". Ймовірно вона загинула. Інформації про її поки немає.

Людям кажуть проїжджати через Пентагон, не зупиняючись.

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