На офіційній сторінці попросили громадськість уникати території Пентагону. Про це мовиться у офіційному повідомленні.
Зауважте У Нью-Йорку за ніч трапилися кілька стрілянин: 3 людини загинули, безліч поранених
Пентагон закритий через дії поліції
Наразі Пентагон закритий через інцидент у транзитному центрі Пентагону. Ми просимо громадськість уникати території,
– мовиться у повідомленні Міністерства оборони США.
Більше інформації пообіцяли надати згодом.
За інформацією ЗМІ, там відбулась стрілянина. Саме тому поліція заблокувала споруду.
Внаслідок стрілянини постраждали люди, – ЗМІ
Також повідомляють, що постраждали кілька людей, у тому числі та офіцер поліції. Усі входи та виходи будівлі заблоковані.
Видання Associated Press повідомило, що:
- вхід в будівлю Міністерства оборони США та вихід з нього тимчасово закриті саме через стрільбу поблизу;
- було чутно "багаторазові вистріли" на станції метро поблизу Пентагону;
- одна людина "лежить на землі". Ймовірно вона загинула. Інформації про її поки немає.
Людям кажуть проїжджати через Пентагон, не зупиняючись.
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