На официальной странице попросили общественность избегать территории Пентагона. Об этом говорится в официальном сообщении.
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Пентагон закрыт из-за действий полиции
Сейчас Пентагон закрыт из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим общественность избегать территории, – говорится в сообщении Министерства обороны США.
Больше информации пообещали предоставить позже.
По информации СМИ, там произошла стрельба. Именно поэтому полиция заблокировала сооружение.
В результате стрельбы пострадали люди, – СМИ
Также сообщают, что пострадали несколько человек, в том числе и офицер полиции. Все входы и выходы здания заблокированы.
Издание Associated Press сообщило, что:
- вход в здание Министерства обороны США и выход из него временно закрыты именно из-за стрельбы поблизости;
- были слышны "многократные выстрелы" на станции метро близ Пентагона;
- один человек "лежит на земле". Вероятно она погиб. Информации о нем пока нет.
Людям говорят проезжать через Пентагон, не останавливаясь.
Последние случаи стрельбы в Украине и мире: коротко
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