Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его мнению, прекращение поставок оружия и передачи разведданных вполне могло быть спланированной акцией, которая вообще не была связана с встречей Зеленского с Трампом.

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Трамп вполне мог такое сделать

Как отметил Джигун, встреча Зеленского и Трампа могла стать лишь поводом, а не причиной, чтобы приостановить военную помощь. Президент США здесь использует одну из не слишком красивых переговорных тактик.

Трамп мог ее научиться во время своей не слишком успешной бизнес-деятельности. Речь идет о том, что уступки с одной стороны приводят к тому, что другая сторона хочет, чтобы уступки были еще большими. Сейчас речь не идет только о подписании соглашения вернет военную помощь. Пока говорят даже не о возвращении всей помощи, а только о разведывательных данных,

– сказал Джигун.

Вполне вероятно, что для возвращения помощи Трамп захочет дополнительные уступки от Украины. И действительно цинично давить на государство, которое стало жертвой полномасштабной войны. Это абсолютно недружественные шаги со стороны Соединенных Штатов.

Трамп – человек, который не живет категориями добра или зла или ценностей. Он пользуется позициями целесообразности и нецелесообразности. Если ему кажется, что сегодня шантажировать Украину целесообразно, то он и люди из его окружения, которые еще несколько лет назад поддерживали Украину, будут это делать,

– подчеркнул Джигун.

Напомним, 11 марта продолжается встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Уже есть определенные детали, что там обсуждали.