Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. На його думку, припинення постачання зброї та передачі розвідданих цілком могло бути спланованою акцією, яка взагалі не була пов'язана із зустріччю Зеленського з Трампом.

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Трамп цілком міг таке зробити

Як наголосив Джигун, зустріч Зеленського і Трампа могла стати лише приводом, а не причиною, аби призупинити військову допомогу. Президент США тут використовує одну з не надто красивих переговорних тактик.

Трамп міг її навчитися під час своєї не надто успішної бізнесової діяльності. Йдеться про те, що поступки з одного боку призводять до того, що інша сторона хоче, аби поступки були ще більшими. Зараз не йдеться лише про підписання угоди поверне військову допомогу. Поки що говорять навіть не про повернення усієї допомоги, а лише про розвідувальні дані,

– сказав Джигун.

Цілком ймовірно, що для повернення допомоги Трамп захоче додаткові поступки від України. І дійсно цинічно тиснути на державу, яка стала жертвою повномасштабної війни. Це абсолютно недружні кроки з боку Сполучених Штатів.

Трамп – людина, яка не живе категоріями добра чи зла або цінностей. Він користується позиціями доцільності та недоцільності. Якщо йому здається, що сьогодні шантажувати Україну доцільно, то він та люди з його оточення, які ще кілька років тому підтримували Україну, будуть це робити,

– підкреслив Джигун.

Нагадаємо, 11 березня триває зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Вже є певні деталі, що там обговорювали.