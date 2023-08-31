"Не согласен абсолютно": патрульный, застреливший мужчину, не признает своей вины

В Днепре проходит судебное заседание, на котором должны избрать меру пресечения патрульному, застрелившему мужчину. Сам подозреваемый Егор Звонков свою вину отрицает.

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульный застрелил мужчину, который вел себя агрессивно. Правоохранителю объявили о подозрении по факту умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

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Подозреваемый выступил в суде по видеосвязи

Защита полицейского настаивает на том, что подозрение в умышленном убийстве необоснованно, так же, как и содержание под стражей.

Сам Звонков, выступая в суде, заявил, что не считает себя виновным, потому что действовал по закону.

С подозрением я не согласен абсолютно. Потому что все прописанные действия – я не предпринимал. В тот день на меня и моего коллегу было совершено нападение. После того, как были использованы все возможные методы воздействия, в состоянии крайней необходимости было применено оружие для защиты моей жизни и моей коллеги,

– отметил патрульный.

Адвокаты Звонкова отметили, что их подопечный нуждается в лечении в стационаре, потому что имеет серьезные травмы. Поэтому они просят судью о личном обязательстве или домашнем аресте.

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