"Не згоден абсолютно": патрульний, який застрелив чоловіка, не визнає своєї провини
Джерело:"Радіо Свобода"
У Дніпрі відбувається судове засідання, на якому мають обрати запобіжний захід патрульному, що застрелив чоловіка. Сам підозрюваний Єгор Звонков свою провину заперечує.
Ввечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який поводився агресивно. Правоохоронцю оголосили про підозру за фактом умисного вбивства та перевищення службових повноважень.
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Підозрюваний виступив у суді по відеозв'язку
Захист поліцейського наполягає на тому, що підозра в умисному вбивстві є необґрунтованою, так само, як і тримання під вартою.
Сам Звонков, виступаючи у суді, заявив, що не вважає себе винуватим, бо діяв згідно із законом.
З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані – я не робив. У той день на мене і на мого колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності було застосовано зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги,
– зазначив патрульний.
Адвокати Звонкова зауважили, що їхній підопічний потребує лікування у стаціонарі, бо має серйозні травми. Тому вони просять суддю про особисте зобов'язання або домашній арешт.
Трагедія у Дніпрі: що відомо
- Ввечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульна машина зупинила авто, водій якого порушив правила дорожнього руху. В авто перебував чоловік на ім'я Джумбері Сілогава разом з жінкою та двома дітьми.
- Сілогава поводився агресивно. Про це свідчать відеозаписи, зокрема з бодікамер патрульних. Чоловік нападав на поліцейських. У ході сутички він завдав патрульній кілька ударів кулаком в обличчя. Тоді її колега застосував табельну зброю – тричі вистрілив у нападника. Дві кулі влучили нападнику у живіт – він помер на місці.
- Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження стосовно патрульного за двома статтями: вбивство та перевищення повноважень. Згодом стало відомо про відкриття іншого кримінального провадження за фактом посягання на життя патрульних.
- 31 серпня у Кіровському районному суді Дніпра відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу патрульному, який застрелив чоловіка, захищаючи напарницю.