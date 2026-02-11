Полиция назвала причину взрыва в Голосеевском районе Киева

Поздно вечером в среду, 11 февраля, в Голосеевском районе Киева прогремел громкий взрыв. Впоследствии стало известно, что речь идет о взрыве автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Что за взрыв слышали киевляне?

О взрыве в столице местные СМИ сообщили около 22:24. В этот момент в Киеве не была объявлена воздушная тревога.

Правоохранители заявили, что причиной стал взрыв автомобиля, сейчас полиция выясняет все обстоятельства.

Отмечается, что на месте происшествия уже работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы.

Информация о пострадавших сейчас устанавливается.

Важно! В случае взрыва неизвестного устройства важно действовать осторожно и без паники. Прежде всего следует проверить, нет ли у вас или людей рядом ранений. На месте происшествия могут оставаться элементы, которые не сдетонировали, поэтому не касайтесь ничего подозрительного и немедленно отойдите на безопасное расстояние. После этого обязательно вызовите экстренные службы.

