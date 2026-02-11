Полиция назвала причину взрыва в Голосеевском районе Киева
- Поздним вечером 11 февраля в Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль.
- На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, а информация о пострадавших устанавливается.
Поздно вечером в среду, 11 февраля, в Голосеевском районе Киева прогремел громкий взрыв. Впоследствии стало известно, что речь идет о взрыве автомобиля.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Что за взрыв слышали киевляне?
О взрыве в столице местные СМИ сообщили около 22:24. В этот момент в Киеве не была объявлена воздушная тревога.
Правоохранители заявили, что причиной стал взрыв автомобиля, сейчас полиция выясняет все обстоятельства.
Отмечается, что на месте происшествия уже работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы.
Информация о пострадавших сейчас устанавливается.
Важно! В случае взрыва неизвестного устройства важно действовать осторожно и без паники. Прежде всего следует проверить, нет ли у вас или людей рядом ранений. На месте происшествия могут оставаться элементы, которые не сдетонировали, поэтому не касайтесь ничего подозрительного и немедленно отойдите на безопасное расстояние. После этого обязательно вызовите экстренные службы.
Другие подобные инциденты в столице: коротко
В Дарницком районе Киева 11 декабря 2025 года прогремели взрывы, в результате которых погиб нацгвардеец. Напарник погибшего получил ранения, также пострадал охранник площадки.
По данным столичной прокуратуры, в тот день на месте происшествия сработало самодельное взрывное устройство. Детонация произошла возле одного из заброшенных автомобилей.
Правоохранители начали досудебное расследование по статье "террористический акт, приведший к гибели человека". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.