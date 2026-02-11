Укр Рус
Полиция назвала причину взрыва в Голосеевском районе Киева
11 февраля, 22:48
2

Полиция назвала причину взрыва в Голосеевском районе Киева

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Поздним вечером 11 февраля в Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль.
  • На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, а информация о пострадавших устанавливается.

Поздно вечером в среду, 11 февраля, в Голосеевском районе Киева прогремел громкий взрыв. Впоследствии стало известно, что речь идет о взрыве автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Что за взрыв слышали киевляне?

О взрыве в столице местные СМИ сообщили около 22:24. В этот момент в Киеве не была объявлена воздушная тревога.

Правоохранители заявили, что причиной стал взрыв автомобиля, сейчас полиция выясняет все обстоятельства.

Отмечается, что на месте происшествия уже работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы.

Информация о пострадавших сейчас устанавливается.

Важно! В случае взрыва неизвестного устройства важно действовать осторожно и без паники. Прежде всего следует проверить, нет ли у вас или людей рядом ранений. На месте происшествия могут оставаться элементы, которые не сдетонировали, поэтому не касайтесь ничего подозрительного и немедленно отойдите на безопасное расстояние. После этого обязательно вызовите экстренные службы.

Другие подобные инциденты в столице: коротко

  • В Дарницком районе Киева 11 декабря 2025 года прогремели взрывы, в результате которых погиб нацгвардеец. Напарник погибшего получил ранения, также пострадал охранник площадки.
     

  • По данным столичной прокуратуры, в тот день на месте происшествия сработало самодельное взрывное устройство. Детонация произошла возле одного из заброшенных автомобилей.
     

  • Правоохранители начали досудебное расследование по статье "террористический акт, приведший к гибели человека". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.