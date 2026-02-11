Поліція назвала причину вибуху в Голосіївському районі Києва

Пізно ввечері в середу, 11 лютого, в Голосіївському районі Києва прогримів гучний вибух. Згодом стало відомо, що йдеться про вибух автомобіля.

Про це повідомили в поліції Києва.

Що за вибух чули кияни?

Про вибух у столиці місцеві ЗМІ повідомили близько 22:24. У цей момент у Києві не було оголошено повітряну тривогу.

Правоохоронці заявили, що причиною став вибух автомобіля, зараз поліція з'ясовує всі обставини.