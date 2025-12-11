Момент вибуху вдалося зафіксувати, у мережі показали відповідні кадри, передає 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Дивіться також Уночі у приватний будинок біля Львова влучив дрон: поліція вважає це замахом на вбивство
Як стався вибух у Дарницькому районі?
Згідно з оприлюдненою інформацією, повторна детонація відбулася вже тоді, коли на місці працювали служби. Відомо, що внаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.
Вибух у Дарницькому районі Києва: дивіться відео
Детонація у Дарницькому районі: дивіться відео
Що відомо про інцидент?
Правоохоронці наразі встановлюють обставини вибуху у Дарницькому районі столиці. Вже повідомляли, що за попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина.
Станом на зараз на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події з'ясовуються. Попередньо, детонація сталася біля одного із покинутих автомобілів.
До слова, на початку грудня в одеській багатоповерхівці чоловік міг підірвати гранати. На місці працювали поліція, вибухотехніки, медики та рятувальники. Внаслідок інциденту постраждали люди.