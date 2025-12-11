Момент вибуху вдалося зафіксувати, у мережі показали відповідні кадри, передає 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Дивіться також Уночі у приватний будинок біля Львова влучив дрон: поліція вважає це замахом на вбивство

Як стався вибух у Дарницькому районі?

Згідно з оприлюдненою інформацією, повторна детонація відбулася вже тоді, коли на місці працювали служби. Відомо, що внаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Вибух у Дарницькому районі Києва: дивіться відео

Детонація у Дарницькому районі: дивіться відео

Що відомо про інцидент?