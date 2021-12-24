Политзаключенный оккупантов Олег Таран во время пыток перенес клиническую смерть
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Украинского политзаключенного Олега Тарана пытали оккупанты на территории Донецкой области. Мужчина во время пыток перенес клиническую смерть.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она рассказала, что Тарана задержали в 2017 году на оккупированной территории Донбасса якобы "сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью".
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После задержания Тарану надели на голову мешок
Так называемые "стражи порядка", мол, проверяли документы на автомобиль. После этого мужчину с мешком на голове повезли в неизвестном направлении.
Через 10 дней стало известно, что Тарана привезли в пыточную "Изоляция". Там над украинцем издевались: били и пытали током. По словам политзаключенного тогда он перенес клиническую смерть.
Мужчина 2,5 года провел в СИЗО Донецка
После этого Таран 2,5 года провел в СИЗО Донецка. Мужчине пришлось быть в сыром подвальном помещении. В 2019 году он был незаконно приговорен к 8 годам заключения. Обвинение оккупантов было в так называемой "террористической организации и незаконной перевозке оружия".
Что известно о состоянии здоровья ТаранаУ политзаключенного – гипертония. Из-за пыток у него постоянные перепады давления и головные боли. Таран нуждается в осмотре сосудистого врача.
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Тарана не вносят в списки для обмена
На все жалобы мужчины руководство Торезской исправительной колонии не реагирует, да и медицинской помощи он не получает. В течение 4 лет оккупанты не вносят Тарана в списки для обмена пленными.Обратите внимание! На время задержания в 2017 году Олег Таран был единственным кормильцем для жены и 8-месячного сына.
Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Олегу Тарану, способствовать его немедленной госпитализации и квалифицированной медицинской помощи,
– написала Денисова.
Коротко о последних новостях про украинских политзаключенных в России:
- Российские наемники полгода незаконно удерживают в плену учительницу физики Наталью Шило. Женщина якобы шпионила в пользу Украины.
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Текст публикации Людмилы Денисовой:
Гражданин Украины Олег Таран, который незаконно удерживается органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Торезской исправительной колонии № 28, во время пыток перенес клиническую смерть.
Олега задержали 23 марта 2017 года "сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью" под предлогом проверки документов на автомобиль. После этого ему надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.
Только через 10 суток стало известно, что Олег находится в печально известной тюрьме "Изоляция". В течение длительного времени он подвергался жестоким издевательствам: его били и пытали электрическим током. По словам Олега, он перенес клиническую смерть.
Руководство Торезской исправительной колонии на жалобы относительно состояния здоровья не реагирует и медицинской помощи не оказывает.