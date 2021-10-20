Полкило кокаина и десяток оружия: трех вооруженных баронов приговорили к 12 годам заключения
Источник:СБУ
СБУ в Ужгороде в ходе спецоперации задержала трех мужчин, которые занимались нелегальным сбытом оружия иностранного производства. Мужчинам уже вынесли приговор.
Их приговорили к 12 годам заключения. Сейчас приговор суда уже вступил в законную силу.
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Трех вооруженных баронов осудили на 12 лет тюрьмы за оружие и наркотики
До 12 лет заключения осуждены 3 организатора транснациональной преступной группировки. Злоумышленники занимались нелегальным сбытом в Украине огнестрельного оружия иностранного производства,
– говорится в сообщении.
Кроме того, преступники планировали наладить сбыт оптовых партий наркотиков, в том числе кокаина. Сотрудники СБУ задержали организаторов группировки в Ужгороде в мае 2017 года.
Правоохранители выяснили, что оружие и запрещенные вещества они тайно переправили в Украину из одной из европейских стран. Клиентов искали через личные связи, в том числе – среди представителей криминальных кругов.
Таким образом правоохранители в ходе следственных действий изъяли:
- 4 пистолета-пулемета Scorpion, 5 боевых пистолетов с глушителями, а также 600 патронов разного калибра;
- почти полкилограмма кокаина, метамфетамина и других запрещенных веществ.
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Суд признал их виновными по трем статьям. А именно:
- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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