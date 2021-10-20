Полкило кокаина и десяток оружия: трех вооруженных баронов приговорили к 12 годам заключения

20 октября 2021 , 12:57
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Источник:

СБУ

СБУ в Ужгороде в ходе спецоперации задержала трех мужчин, которые занимались нелегальным сбытом оружия иностранного производства. Мужчинам уже вынесли приговор.

Их приговорили к 12 годам заключения. Сейчас приговор суда уже вступил в законную силу.

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Трех вооруженных баронов осудили на 12 лет тюрьмы за оружие и наркотики

До 12 лет заключения осуждены 3 организатора транснациональной преступной группировки. Злоумышленники занимались нелегальным сбытом в Украине огнестрельного оружия иностранного производства,
– говорится в сообщении.

Кроме того, преступники планировали наладить сбыт оптовых партий наркотиков, в том числе кокаина. Сотрудники СБУ задержали организаторов группировки в Ужгороде в мае 2017 года.

Правоохранители выяснили, что оружие и запрещенные вещества они тайно переправили в Украину из одной из европейских стран. Клиентов искали через личные связи, в том числе – среди представителей криминальных кругов.

Таким образом правоохранители в ходе следственных действий изъяли:

  • 4 пистолета-пулемета Scorpion, 5 боевых пистолетов с глушителями, а также 600 патронов разного калибра;
  • почти полкилограмма кокаина, метамфетамина и других запрещенных веществ.


СБУ разоблачила трех преступников, продававших оружие

Суд признал их виновными по трем статьям. А именно:

  • незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
  • совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
  • незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

За распространение оружия и хранение наркотиков виновных приговорили к 12 годам тюрьмы

Последние новости о последних преступления из-за оружия и наркотиков

  • Лейтенант и подполковник СБУ 18 июля 2021 напали на пограничников, когда те охраняли государственную границу вблизи одного из сел в Сумской области. Одному из нападавших вынесли приговор –  5 лет лишения свободы за избиение пограничника. Тогда у злоумышленников не было своего оружия, они украли его у охранников границы.

  • В ночь на 18 октября в селе Косино, что на Закарпатье, 29-летний водитель под действием наркотиков совершил смертельную аварию. Погибла 17-летняя девушка, еще одна несовершеннолетняя пассажирка –  в больнице.

  • В октябре в Киеве и на Черниговщине правоохранители разоблачили группу мужчин, которые хранили и вероятно распространяли наркотические вещества. Кроме 10 килограммов мефедрона, у злоумышленников были оружие и патроны.

Автор: Діана Квасневська