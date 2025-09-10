В ночь на 10 сентября около десятка российских беспилотников залетели в воздушное пространство Польши. Инцидент вызвал волну обсуждений в соцсетях.

Поляки эмоционально реагируют и делятся своими мыслями о безопасности и дальнейших действиях страны и НАТО. Комментарии пользователей на атаку России на Польшу собрал 24 Канал.

Как поляки реагируют на "Шахеды" в своем небе?

Польские пользователи сети активно обсуждают ночную атаку российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. В комментариях звучат мнения о провокации, опасности и необходимости быстрой реакции.

Хотим ли мы четко дать понять, что нам это не нравится? Разрабатывайте, стройте и закупайте дальнобойные беспилотники и ракеты в больших количествах. Внутренний потенциал есть,

– пишут пользователи.

Некоторые считают инцидент "саботажем и коварной тактикой" России, направленной на эмоциональное давление. Другие предлагают перенести охрану воздушного пространства НАТО на сотни километров вглубь Украины.

Россия намеренно отправила около десятка беспилотников над Польшей. Пришло время нам реагировать: переместить охрану неба минимум на 200 километров вглубь Украины, желательно до реки Днепр,

– комментируют в сети.

Часть комментаторов подчеркивает необходимость решительного ответа со стороны НАТО, ведь, по их словам, "что-нибудь меньше даст Путину возможность продолжать свои выходки".

Пришло время для нашего ответа и от наших союзников. Все, что приближается к нашей границе над украинской территорией, должно быть сбито. И дело не в том, чтобы вступить в войну, а в том, чтобы защищать страну,

– высказываются поляки.

Также отмечают, что президент США Дональд Трамп напишет сообщение в соцсетях и "на этом ответ Америки закончится".

Мы, как поляки, глубоко обеспокоены отсутствием безопасности со стороны Польши. Ваши (власти – 24 Канал) интересы всегда преобладают интересы человеческой жизни. Вместо того чтобы расправиться с этими психопатами, вы прибегаете к больной дипломатии,

– возмущаются комментаторы.

В комментариях звучит и одобрение действий польских военных и правительства.

Наконец применили силу, браво. Путин понимает только этот язык,

– добавляют пользователи.

Всего в соцсетях прослеживается, что поляки ожидают большей решимости от власти и союзников, чтобы защитить страну от все более дерзких действий России.

Что известно об атаке БПЛА на Польшу?