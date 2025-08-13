Польша депортирует десятки украинцев из-за скандала с флагом УПА на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на события.

Об этом сообщает 24 Канал

Как посол относится к ситуации на концерте Коржа?

Василий Боднар убежден, что те, кто нарушает закон в Польше, должны отвечать за это согласно польскому законодательству.

Я вообще не понимаю, почему украинцы пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, а те, кто разговаривает на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину,

– указал он.

Посол Украины подчеркнул, что украинцы, которые, как и он, являются гостями в этой стране, должны соблюдать законы, действующие в Польше. Каждый нарушитель законов и традиций должен нести ответственность.

Кроме того, Боднар считает, что действия на концерте Коржа являются частью враждебного нарратива России.

Чем больше таких провокаций, тем больше это угрожает нашим двусторонним отношениям, но также негативно влияет на украинцев, проживающих в Польше, которые в основном не нарушают закон,

– подчеркнул посол.

По его словам, люди, которые неподобающим образом вели себя на концерте, "приехали из других стран и не живут постоянно в Польше".

Украинский дипломат считает, что этот инцидент не вписывается в усилия Украины, направленные на развитие хороших отношений с Польшей, сотрудничество в различных сферах и формирование хорошей атмосферы, в том числе в решении исторических вопросов.

Напомним, на концерте Макса Коржа развернули флаг УПА, который является запрещенной символикой на территории Польши. Против 63 человек начато производство, среди них – 57 украинцев и 6 белорусов. Им грозит депортация из страны.