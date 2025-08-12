Такое заявление польский политик сделал в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Туска.

Что сказал Туск о России и Путине?

Глава польского правительства считает, что сейчас "приближается решающий момент" в войне в Украине. Именно поэтому "Россия делает все, чтобы поссорить Киев и Варшаву".

Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же самыми,

– написал Туск.

В конце июля он также заявил, что польские власти прибегнут к безжалостным действиям против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию в стране.

Тогда польский премьер сообщил о задержании по меньшей мере 32 человек, которых подозревают в сотрудничестве с российскими службами. Среди них, в частности, есть россияне, белорусы и украинцы, а также колумбиец и поляк.

По словам Туска, российские спецслужбы призвали этих людей проводить диверсии и избиения. Вследствие этого одного человека уже осудили, других задержали, их ожидают суды.