Таку заяву польський політик зробив у своїх соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Туска.

Що сказав Туск про Росію та Путіна?

Глава польського уряду вважає, що зараз "наближається вирішальний момент" у війні в Україні. Саме тому "Росія робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву".

Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими,

– написав Туск.

Наприкінці липня він також заявив, що польська влада вдасться до безжальних дій проти тих, хто планує дестабілізувати ситуацію в країні.

Тоді польський прем'єр повідомив про затримання щонайменше 32 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими службами. Серед них, зокрема, є росіяни, білоруси та українці, а також колумбієць і поляк.

За словами Туска, російські спецслужби закликали цих людей проводити диверсії та побиття. Внаслідок цього одну особу вже засудили, інших затримали, їх очікують суди.