Польща депортує десятки українців через скандал із прапором УПА на концерті білоруського репера Макса Коржа. Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на події.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Дивіться також "Це сценарій Путіна": Туск заявив, що Росія намагається розсварити Київ і Варшаву

Як посол ставиться до ситуації на концерті Коржа?

Василь Боднар переконаний, що ті, хто порушує закон у Польщі, повинні відповідати за це згідно з польським законодавством.

Я взагалі не розумію, чому українці пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну і знищують Україну,

– вказав він.

Посол України наголосив, що українці, які, як і він, є гостями в цій країні, повинні дотримуватися законів, що діють у Польщі. Кожен порушник законів і традицій повинен нести відповідальність.

Крім того, Боднар вважає, що дії на концерті Коржа є частиною ворожого наративу Росії.

Чим більше таких провокацій, тим більше це загрожує нашим двостороннім відносинам, але також негативно впливає на українців, які проживають у Польщі, які здебільшого не порушують закон,

– наголосив посол.

За його словами, люди, які неналежним чином поводилися на концерті, "приїхали з інших країн і не живуть постійно в Польщі".

Український дипломат вважає, що цей інцидент не вписується в зусилля України, спрямовані на розвиток добрих відносин з Польщею, співпрацю в різних сферах і формування доброї атмосфери, в тому числі у вирішенні історичних питань.

Нагадаємо, на концерті Макса Коржа розгорнули прапор УПА, який є забороненою символікою на території Польщі. Проти 63 осіб розпочато провадження, серед них – 57 українців та 6 білорусів. Їм загрожує депортація з країни.