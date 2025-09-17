В Польше в лесу нашли очередной сбитый дрон России
- В польском лесу вблизи села Станиславка нашли сбитый российский дрон.
- Полиция подтвердила находку и сообщила окружную прокуратуру, которая расследует другие случаи.
После российской атаки дронами на Польшу в стране продолжают находить обломки беспилотников. 17 сентября стало известно об очередном сбитом БпЛА, который нашли в польском лесу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVP.
Где нашли очередной беспилотник в Польше?
Заместитель комиссара полиции в городе Замость на юго-востоке Польши Дорота Круковская-Бубило рассказала, что правоохранители получили сообщение от местного жителя, который нашел сбитый дрон в лесу вблизи села Станиславка в Люблинском воеводстве.
Она отметила, что полиция подтвердила этот факт, обеспечила охрану территории и сообщила окружную прокуратуру в Люблине, которая уже расследует другие подозреваемые российские дроны, залетевшие в воздушное пространство Польши.
Что известно об атаке дронов на страну НАТО?
Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники во время атаки на Украину нарушили воздушное пространство Польши.
В минобороны России цинично оправдались за атаку, заявив, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о 19 российских дронов, нарушивших воздушное пространство страны.
В свою очередь, на заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты подтвердили готовность защищать территорию НАТО после атаки на Польшу, заявив о нарушении международного права Россией.