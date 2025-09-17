Укр Рус
17 сентября, 20:51
В Польше в лесу нашли очередной сбитый дрон России

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В польском лесу вблизи села Станиславка нашли сбитый российский дрон.
  • Полиция подтвердила находку и сообщила окружную прокуратуру, которая расследует другие случаи.

После российской атаки дронами на Польшу в стране продолжают находить обломки беспилотников. 17 сентября стало известно об очередном сбитом БпЛА, который нашли в польском лесу.

Где нашли очередной беспилотник в Польше?

Заместитель комиссара полиции в городе Замость на юго-востоке Польши Дорота Круковская-Бубило рассказала, что правоохранители получили сообщение от местного жителя, который нашел сбитый дрон в лесу вблизи села Станиславка в Люблинском воеводстве.

Она отметила, что полиция подтвердила этот факт, обеспечила охрану территории и сообщила окружную прокуратуру в Люблине, которая уже расследует другие подозреваемые российские дроны, залетевшие в воздушное пространство Польши.

Что известно об атаке дронов на страну НАТО?

  • Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники во время атаки на Украину нарушили воздушное пространство Польши.

  • В минобороны России цинично оправдались за атаку, заявив, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о 19 российских дронов, нарушивших воздушное пространство страны.

  • В свою очередь, на заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты подтвердили готовность защищать территорию НАТО после атаки на Польшу, заявив о нарушении международного права Россией.