Где нашли очередной беспилотник в Польше?

Заместитель комиссара полиции в городе Замость на юго-востоке Польши Дорота Круковская-Бубило рассказала, что правоохранители получили сообщение от местного жителя, который нашел сбитый дрон в лесу вблизи села Станиславка в Люблинском воеводстве.

Она отметила, что полиция подтвердила этот факт, обеспечила охрану территории и сообщила окружную прокуратуру в Люблине, которая уже расследует другие подозреваемые российские дроны, залетевшие в воздушное пространство Польши.

Что известно об атаке дронов на страну НАТО?