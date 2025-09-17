Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TVP.

Де знайшли черговий безпілотник у Польщі?

Заступниця комісара поліції в місті Замость на південному сході Польщі Дорота Круковська-Бубіло розповіла, що правоохоронці отримали повідомлення від місцевого жителя, який знайшов збитий дрон у лісі поблизу села Станіславка в Люблінському воєводстві.

Вона зазначила, що поліція підтвердила цей факт, забезпечила охорону території та повідомила окружну прокуратуру в Любліні, яка вже розслідує інші підозрювані російські дрони, що залетіли в повітряний простір Польщі.

Що відомо про атаку дронів на країну НАТО?

  • Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня російські безпілотники під час атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі.

  • У міноборони Росії цинічно виправдалися за атаку, заявивши, що об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про 19 російських дронів, що порушили повітряний простір країни.

  • Своєю чергою, на засіданні Ради Безпеки ООН Сполучені Штати підтвердили готовність захищати територію НАТО після атаки на Польщу, заявивши про порушення міжнародного права Росією.