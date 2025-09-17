Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TVP.
Де знайшли черговий безпілотник у Польщі?
Заступниця комісара поліції в місті Замость на південному сході Польщі Дорота Круковська-Бубіло розповіла, що правоохоронці отримали повідомлення від місцевого жителя, який знайшов збитий дрон у лісі поблизу села Станіславка в Люблінському воєводстві.
Вона зазначила, що поліція підтвердила цей факт, забезпечила охорону території та повідомила окружну прокуратуру в Любліні, яка вже розслідує інші підозрювані російські дрони, що залетіли в повітряний простір Польщі.
Що відомо про атаку дронів на країну НАТО?
Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня російські безпілотники під час атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі.
У міноборони Росії цинічно виправдалися за атаку, заявивши, що об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про 19 російських дронів, що порушили повітряний простір країни.
Своєю чергою, на засіданні Ради Безпеки ООН Сполучені Штати підтвердили готовність захищати територію НАТО після атаки на Польщу, заявивши про порушення міжнародного права Росією.