Де знайшли черговий безпілотник у Польщі?

Заступниця комісара поліції в місті Замость на південному сході Польщі Дорота Круковська-Бубіло розповіла, що правоохоронці отримали повідомлення від місцевого жителя, який знайшов збитий дрон у лісі поблизу села Станіславка в Люблінському воєводстві.

Вона зазначила, що поліція підтвердила цей факт, забезпечила охорону території та повідомила окружну прокуратуру в Любліні, яка вже розслідує інші підозрювані російські дрони, що залетіли в повітряний простір Польщі.

Що відомо про атаку дронів на країну НАТО?