МИД Польши призвало польских граждан не ехать в Беларусь, а тем, кто уже находится там, настоятельно рекомендует покинуть белорусскую территорию. Дело в том, что поляки понимают, что находятся под прицелом режима Александра Лукашенко.

В Беларуси могут посадить граждан Польши по любой надуманной причине. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук.

Угрозы для поляков в Беларуси

Андрей Ткачук отметил, что Беларусь – это тоталитарное государство с диктатором, который может в ответ на такие действия, как закрытие границы, реагировать очень резко. Им будет безразлично на какие-то осуждения. Политические заключенные для Беларуси – абсолютно привычное дело. Польша чувствует угрозу для своих граждан.

Думаю, это момент того, что поляки понимают, что их население, которое находится на территории Беларуси, фактически является мишенью. Потому что режим Лукашенко может использовать в любой момент любые дела, темы, переписки против самих поляков, которые могут быть на территории Беларуси, для их заключения,

– объяснил он.

