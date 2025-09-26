Польша немедленно призвала своих жителей покинуть Беларусь: с чем это может быть связано
- МИД Польши призвало своих граждан не ехать в Беларусь и рекомендует тем, кто уже там, покинуть территорию, в частности, из-за угрозы заключения.
- Белорусские власти, по словам политолога Андрея Ткачука, могут использовать надуманные обвинения против поляков, находящихся в стране.
МИД Польши призвало польских граждан не ехать в Беларусь, а тем, кто уже находится там, настоятельно рекомендует покинуть белорусскую территорию. Дело в том, что поляки понимают, что находятся под прицелом режима Александра Лукашенко.
В Беларуси могут посадить граждан Польши по любой надуманной причине. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук.
Угрозы для поляков в Беларуси
Андрей Ткачук отметил, что Беларусь – это тоталитарное государство с диктатором, который может в ответ на такие действия, как закрытие границы, реагировать очень резко. Им будет безразлично на какие-то осуждения. Политические заключенные для Беларуси – абсолютно привычное дело. Польша чувствует угрозу для своих граждан.
Думаю, это момент того, что поляки понимают, что их население, которое находится на территории Беларуси, фактически является мишенью. Потому что режим Лукашенко может использовать в любой момент любые дела, темы, переписки против самих поляков, которые могут быть на территории Беларуси, для их заключения,
– объяснил он.
Ситуация на польско-белорусской границе: главное
В Беларуси с 12 по 16 сентября проходили совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025", недавно завершившиеся. После этого Россия вывела свои войска с территории Беларуси. Из-за возможной эскалации со стороны Беларуси Польша приняла решение временно закрыть границы на период учений.
В четверг, 25 сентября, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" уже направляется в Беларусь. Он заверил, что "все будет нормально".
СМИ сообщают, что Польша хочет сбивать российские дроны и самолеты над Беларусью и Украиной без согласия НАТО. Отмечается, что для разработки соответствующего механизма готовят законопроект.