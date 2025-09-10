Имеет свой интерес: Свитан сказал, почему за последствиями атаки России на Польшу пристально следит Китай
- Россия нарушила воздушное пространство Польши, страны НАТО, запустив дроны, что вызвало интерес Китая к тому, каким будет ответ на этот инцидент Запада.
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что Китай может стоять за этими провокациями, чтобы протестировать реакцию НАТО.
- Положительным моментом является то, что Польша начала сбивать российские дроны, что свидетельствует о готовности противодействовать агрессии.
Россия нарушила воздушное пространство страны НАТО – Польши, запустив на ее территорию ночью 10 сентября "Шахеды". Сейчас самое важное, какой ответ на этот инцидент даст Альянс.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала сказал, что за провокацией России стоит именно Китай. Он объяснил, для чего Пекину нужно "протестировать" реакцию Запада на атаку на Польшу.
К теме Путину не нужны танки и армия: почему НАТО не применит 5 статью из-за атаки на Польшу
Почему Россия атаковала Польшу после возвращения Путина из Китая?
Свитан отметил, что важно, какой будет реакция Запада и НАТО на дроновую атаку на Польшу.
На эту реакцию сейчас хочет посмотреть Владимир Путин и Си Цзиньпин. Россия направила агрессию на страну Альянса именно после контакта с главой Китая,
– пояснил военный эксперт.
В начале 2022 года Путин так же поговорил с Си Цзиньпином, получил указания и после этого начал полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому, по мнению полковника ВСУ в запасе, за Россией стоит Китай.
Он напомнил, что за несколько дней до атаки на Польшу, 7 сентября, российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии – страны НАТО – в районе острова Вайндлоо. Однако реакции Запада на это не было. После этого полетели российские дроны в Польшу.
Причем это были ударные беспилотники, которые попали по гражданскому зданию. А дальше полетят ракеты – если не будет достойного ответа стран НАТО. Или россияне могут сунуться в страны Балтии, в частности, в Эстонию,
– подчеркнул он.
Однако в этом есть и положительный момент, по мнению военного эксперта, – по крайней мере поляки начали сбивать российские дроны. Потому что, когда на территорию Польши залетела ракета Х-55 в 2023 году, то ее даже не сбили.
Также это свидетельствует об усилении российско-китайской экспансии, и в конце концов она заставит Европу прибегнуть к серьезным действиям. Поэтому Западу нужно сейчас включить санкционный механизм против России и согласовать его с США. Однако реальное действие имеют именно санкции Малюка, Буданова и "Мадьяра",
– отметил Роман Свитан.
В то же время надо понимать, что за этими провокациями стоит Китай, которому важно посмотреть на реакцию НАТО. Если после инцидента в Польше не будет жесткого ответа России, то, по его словам, вскоре полетят беспилотники, ракеты подводные и надводные дроны на Тайвань. А если начнется конфликт в регионе, то он коснется также Южной Кореи и Японии и даже Австралии.
Поэтому, резюмировал он, сейчас важно, что заявят именно европейские страны-члены НАТО по поводу вторжения в их воздушное пространство.
Как отреагировали в мире на атаку российских дронов на Польшу?
Владимир Зеленский отметил, что нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами не было случайностью, потому что по меньшей мере восемь "Шахедов" двигались в направлении польской территории. Украинский президент подчеркнул, что Россия должна "почувствовать последствия".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "решительно осуждает" атаку на Польшу, а также обратился к России с призывом "прекратить эту бессмысленную политику".
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что Россия намеренно нарушила европейское воздушное пространство. Она отметила, что "война России обостряется, а не заканчивается", поэтому нужно "повысить цену для Москвы" и усилить поддержку Украины.
Дональд Трамп сначала проигнорировал вопрос журналистов относительно его мнения об атаке на Польшу. Впоследствии он сделал сообщение в своей социальной сети: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!". Также в Белом доме сообщили о телефонном разговоре Дональда Трампа и Кароля Навроцкого, который должен состояться в среду, 10 сентября.